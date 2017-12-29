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29.12.17 09:04
Ураганный ветер на Сахалине повредил крыши 56 зданий
"Сильный ветер повредил кровли 46 жилых домов, 10 социальных и административных объектов в Ногликском, Макаровском, Углегорском, Холмском и Томаринском районах. По данным местных властей, жизнеобеспечение людей при этом не нарушено", - говорится в сообщении.
Наибольший ущерб стихия нанесла Углегорскому району, где ураганный ветер разрушил 42 крыши - на 36 многоквартирных жилых домах, 3 объектах здравоохранения, а также на бане, котельной и административном здании.
"Для проведения ремонта на кровлях определены подрядные организации. Составляется сметная документация, уточняется перечень необходимых материалов", - сообщает пресс-служба.
Недостающие для проведения работ материалы районам выделят из областного резерва.
"Начинать ремонт кровель и других элементов зданий, которые были повреждены, надо немедленно, без лишней раскачки. Областные ведомства и районные администрации должны совместно разработать дорожные карты проведения работ, назначить ответственных за их выполнение, определить необходимые ресурсы", - цитирует пресс-служба слова председателя правительства области Веры Щербиной.
Она подчеркнула, что аварийно-восстановительные работы будут идти и в новогодние праздники. По ее словам, мэрам районов также поручено взять на особый контроль вопросы пополнения запасов топлива на котельных, во избежание его дефицита.
Как сообщалось, Сахалин в понедельник оказался под влиянием мощного циклона, который принес на всю территорию острова ураганные ветры и сильные метели. В ночь на вторник без энергоснабжения остались более 20 тыс. человек в 7 районах Сахалина.
Наиболее сильно пострадали районы на западном побережье острова, где метель бушевала почти четверо суток, в Углегорском районе ураганный ветер доходил до 50 м\с. Режим ЧС был введен в Углегорском, Томаринском и Холмском районах, где ураганным ветром повредило кровли жилых домов и социально-значимых объектов.
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