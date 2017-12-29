Три новых департамента появилось в администрации Томской области

29.12.17 09:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил новую структуру администрации и исполнительных органов государственной власти региона, сообщает пресс-служба обладминистрации в пятницу.

Так, глава региона объединил департамент промышленности и развития предпринимательства, департамент энергетики и комитет по атомной промышленности в один департамент промышленности и энергетики, который будет непосредственно подчиняться вице-губернатору по промышленной политике Игорю Шатурному.

"Из "промышленного" блока С.Жвачкин выделил комитет по развитию предпринимательства и, объединив его с департаментом по инновационной деятельности, создал департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности. Курировать деятельность департамента губернатор поручил своему заместителю по экономике Андрею Антонову", - говорится в пресс-релизе.

На базе комитета по государственно-правовым вопросам и департамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти губернатор создал департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности. Курировать его деятельность будет управляющий делами администрации Томской области Анатолий Иванов.

Кроме того, в новой структуре финансово-хозяйственное управление обладминистрации преобразовано в департамент финансово-ресурсного обеспечения, которое так же останется в оперативном подчинении управделами.

В то же время глава региона переподчинил комитет по охране объектов культурного наследия, который раньше относился к ведению заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра в оперативное управление вице-губернатору по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто.

"Главный принцип перемен - оптимизация структуры исполнительной власти для повышения эффективности ее работы. Качество управления не всегда зависит от количества чиновников. Власть не монолит, изменения мы продолжим и в новом году", - цитирует пресс-служба слова С.Жвачкина.

Изменения вступят в силу с 2018 года, тогда же губернатор утвердит руководителей вновь созданных департаментов.