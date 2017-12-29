Новый сорт особо ароматной пихты вывел томский ученый

29.12.17 09:23

© РИА Новости. О. Журба

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Ученый Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета (ТГУ) Михаил Ямбуров вывел новый сорт сибирской пихты под названием "Богиня Алатау", сообщает пресс-служба вуза.

"Новый сорт отличается особыми декоративными качествами - повышенным ветвлением, более толстой и ароматной хвоей. Для селекции ученый использовал "ведьмину метлу" - аномалию в развитии кроны дерева, вызванную мутацией", - говорится в пресс-релизе.

По словам М.Ямбурова, в селекции использовался материал от экземпляра, найденного во время экспедиции в горах Кузнецкого Алатау: привезенные черенки с генетическими особенностями были привиты на молодые пихты в Ботаническом саду, что позволило вырастить маточные растения с пышной кроной, с которых потом будут браться черенки для массового размножения.

В ходе исследований нового сорта выяснилось, что площадь смоляных каналов в мутантной хвое значительно больше, что 4объясняет усиленный смолянистый аромат дерева. В дальнейшем ученые планируют проанализировать состав пихтового масла; не исключено, что он тоже отличается от продукта, получаемого из обычной пихты.

Пока неизвестно, какой высоты может достичь взрослое дерево, но уже сейчас ветвистость и аромат "Богини Алатау" в разы больше, чем у сибирских пихт, растущих по соседству.

В дальнейшем данный сорт может стать популярным новогодним деревом, поскольку использование для селекции мутационных "ведьминых метел" позволяет получать сорта не только с более пышной кроной, но и улучшать другие внешние признаки - яркость окраски хвои, урожайность и форму шишек.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял восьмое место в VIII Национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс" по результатам 2016/2017 учебного года, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.