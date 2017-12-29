Петербургская компания смонтирует систему техбезопасности для аэропорта Красноярск за 210 млн рублей

29.12.17 09:31

© РИА Новости. Илья Питалев

29 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Пентакон" (Санкт-Петербург) подписало контракт на строительство и монтаж системы технической безопасности аэропорта Красноярск ("Емельяново"), сообщается на сайте госзакупок.

Петербургская компания должна будет до 30 ноября 2018 года установить специальный дизель-генератор с автоматическим запуском для обеспечения бесперебойного электропитания систем безопасности, а также смонтировать сигнализацию по охраняемому периметру протяженностью 14,9 тыс. м.

Стоимость контракта - 209,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 26 декабря группа "Базовый элемент" (управляет активами Олега Дерипаски) ввела в эксплуатацию новый пассажирский терминал в аэропорту Красноярск ("Емельяново").

Общая стоимость проекта составила 5,9 млрд рублей. Пропускная способность нового аэровокзала - до 5 млн человек в год, площадь - порядка 58 тыс. кв. метров. Власти Красноярского края утверждают, что после запуска терминала красноярский аэропорт станет крупнейшим за Уралом.

Аэропорт "Емельяново" введен в эксплуатацию в октябре 1980 года, сотрудничает с 27 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 55 направлениям. Базовый перевозчик - NordStar.

ООО "Пентакон" создано в июле 1995 года, специализируется на электромонтажных работах. Компания находится в собственности петербургских бизнесменов Виктора и Ольги Крыловых.