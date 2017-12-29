Станция метро "Ховрино" откроется для пассажиров в ближайшие дни

29.12.17 09:39

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Новая станция "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена не будет открыта для пассажиров в пятницу, это произойдет в ближайшие дни, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В некоторых СМИ в пятницу появилась информация со ссылкой на Московский метрополитен о том, что сегодня состоится открытие станции "Ховрино" Замоскворецкой линии. В настоящее время здесь проходят последние приготовления к открытию станции, идет обкатка и прием инженерных конструкций", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что о дате открытия станции будет объявлено дополнительно.