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29.12.17 09:54
В Тверской области отметили 120-летие со дня рождения маршала Ивана Конева
"С именем Маршала Конева связаны события, которые сыграли решающую роль в истории тверского края и всей страны. Иван Степанович Конев участвовал в освобождении города Калинина (ИФ - с 1931 по 1990 гг. так назывался город Тверь) в декабре 1941 года. В годы войны под руководством и при участии Конева блестяще организованы важнейшие операции, которые стали значимыми вехами на пути к Великой Победе", - процитировала пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.
На церемонии было объявлено, что расположенная рядом с Поддубками школа в поселке Мермерины под Тверью со следующего года будет носить имя маршала Конева, в школе будет создан посвященный ему музей.
В октябре 2017 года в деревне Поддубки был открыт памятник маршалу.
28 декабря 2017 года отмечается 120 лет со дня рождения И.Конева. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Степанович Конев в годы Великой Отечественной войны, с октября 1941 по август 1942 года, был командующим Калининской оборонительной операцией.
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