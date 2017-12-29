Провокацией является попытка атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии

29.12.17 09:53

© РИА Новости. Александр Поляков

29 декабря. Interfax-Russia.ru - В Москве усматривают в попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим в Сирии срежиссированные провокации, направленные, в частности, на срыв проведения конгресса национального диалога в Сочи, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, создание препятствий на пути к созыву и проведению 29-30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Накануне стало известно, что боевики, находившиеся в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб, выпустили в сторону авиабазы Хмеймим сразу несколько ракет. Российский "Панцирь-С1" сбил две из них. Еще, как минимум, одна ракета не долетела до территории авиабазы и взорвалась вдали от нее в районе города Джабла.