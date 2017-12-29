Два человека погибли, один пострадал в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в ХМАО

29.12.17 10:04

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Столкновение двух автомобилей произошло на 15 километре автодороги "Нефтеюганск-Сургут" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), есть погибшие и пострадавший, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, 29 декабря около 00:30 по местному времени (28 декабря 22:30 мск) 34-летний водитель "Ниссана" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где наехал на металлический отбойник. После этого он столкнулся с грузовым автомобилем "Скания", за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, а его две пассажирки 16 и 45 лет скончались на месте ДТП.