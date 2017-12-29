Уголовное дело возбуждено по факту наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы

29.12.17 11:44

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29 декабря. Interfax-Russia.ru - По факту наезда автобуса на остановку в Москве возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказала Ю.Иванова.

По данным следствия, утром в пятницу водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро Сходненская в городе Москве, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате чего пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

"В настоящее время следователи работают на месте, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавила представитель следствия.

В ГИБДД также сообщают о трех пострадавших.

"По уточнённым данным пострадали три человека", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.

По данным представителя столичного главка полиции Юрия Титова, водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем и не справился с управлением.

"29 декабря в районе дома 37 по ул. Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", - сказал Ю. Титов.

Известно, что Департамент транспорта Москвы намерен обратиться в министерство транспорта Московской области с просьбой проверить таксомоторную компанию, которой принадлежит автомобиль, чей водитель предположительно стал виновником ДТП.

"Департамент транспорта обратится в Минтранс Подмосковья с просьбой проверить таксомоторную компанию", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что попавший в ДТП автобус ГУП "Мосгортранс" был застрахован.

"Мосгортранс" поможет пострадавшим в ДТП оформить материальные компенсации", - добавили в пресс-службе.

Движение на Сходненской улице на северо-западе Москвы по направлению в центр затруднено в связи с ДТП с участием автобуса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в пятницу.

"Погибших в результате ДТП нет. Трое пострадали. Предварительная причина аварии - вина постороннего транспорта", - сказал представитель пресс-службы.

В ЦОДД просят автомобилистов объезжать Сходненскую улицу по улице Свободы, Туристской улице и Походному проезду.

"На месте работают оперативные службы. Возможны временные перекрытия движения по Сходненской улице сотрудниками ГИБДД", - добавил собеседник агентства.

Мэр столицы Сергей Собянин поручил разобраться с причинами ДТП на Сходненской улице, в котором пострадали люди.

"Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее, требуется тщательно разобраться с причинами аварии", - написал С.Собянин на своей странице в Твиттере в пятницу.

Мэр заявил, что дал соответствующие поручения.