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29.12.17 11:44
Уголовное дело возбуждено по факту наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказала Ю.Иванова.
По данным следствия, утром в пятницу водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро Сходненская в городе Москве, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате чего пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
"В настоящее время следователи работают на месте, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавила представитель следствия.
В ГИБДД также сообщают о трех пострадавших.
"По уточнённым данным пострадали три человека", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.
По данным представителя столичного главка полиции Юрия Титова, водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем и не справился с управлением.
"29 декабря в районе дома 37 по ул. Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", - сказал Ю. Титов.
Известно, что Департамент транспорта Москвы намерен обратиться в министерство транспорта Московской области с просьбой проверить таксомоторную компанию, которой принадлежит автомобиль, чей водитель предположительно стал виновником ДТП.
"Департамент транспорта обратится в Минтранс Подмосковья с просьбой проверить таксомоторную компанию", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что попавший в ДТП автобус ГУП "Мосгортранс" был застрахован.
"Мосгортранс" поможет пострадавшим в ДТП оформить материальные компенсации", - добавили в пресс-службе.
Движение на Сходненской улице на северо-западе Москвы по направлению в центр затруднено в связи с ДТП с участием автобуса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в пятницу.
"Погибших в результате ДТП нет. Трое пострадали. Предварительная причина аварии - вина постороннего транспорта", - сказал представитель пресс-службы.
В ЦОДД просят автомобилистов объезжать Сходненскую улицу по улице Свободы, Туристской улице и Походному проезду.
"На месте работают оперативные службы. Возможны временные перекрытия движения по Сходненской улице сотрудниками ГИБДД", - добавил собеседник агентства.
Мэр столицы Сергей Собянин поручил разобраться с причинами ДТП на Сходненской улице, в котором пострадали люди.
"Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее, требуется тщательно разобраться с причинами аварии", - написал С.Собянин на своей странице в Твиттере в пятницу.
Мэр заявил, что дал соответствующие поручения.
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Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
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Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
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