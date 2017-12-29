Классику, джаз и советские песни исполнят в петербургском "Манеже"

29.12.17 10:11

29 декабря. Interfax-Russia.ru - В Центральном выставочном зале "Манеж" в пятницу и субботу пройдет общедоступный музыкальный променад-фестиваль "Петербургские вечера", сообщает пресс-служба ЦВЗ.

Камерный оркестр "Симфониетта Санкт-Петербурга" и его друзья подготовили новогодний подарок жителям и гостям северной столицы. У всех желающих появился шанс послушать живую музыку сразу нескольких направлений, от классики до джаза.

В программе сочинения Вивальди и Чайковского, Верди и Шуберта, "Половецкие пляски" Бородина и советские песни, выступления "Симфониетты", "Солистов Санкт-Петербурга", Петербургского симфонического оркестра, В.Гайворонского, The Pocket Symphony, Chizhik-Jazz-Quartet, Olympic Вrass, а также выставки, мэппинг, инсталляции и танцевальный модерн.

"У нового фестиваля необычный формат. Во-первых, он общедоступный. Вход - свободный. Во-вторых, музыку совсем не обязательно слушать сидя. Организаторы предлагают публике свободно перемещаться по залу, наслаждаться игрой музыкантов в удобном для них месте, одновременно осматривать выставленные в зале картины и фотографии и наблюдать за выступлениями артистов других жанров", - говорится в сообщении.

Войти в зал или покинуть его можно в любой момент, за исключением последнего выступления каждого из двух вечеров. Выступления артистов будут проходить без перерыва, с 19.00 до 22.00.