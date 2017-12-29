Специалисты обнаружили трещину в панели пострадавшего от взрыва газа дома на окраине Екатеринбурга

29.12.17 10:17

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты проводят экспертизу строительных конструкций дома в поселке Садовый на окраине Екатеринбурга, где накануне в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области в пятницу.

"По данным экспертов испытательной пожарной лаборатории пожар в пятиэтажке в поселке Садовом вчера произошел в результате взрыва бытового газа", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС осмотрели конструкции дома и обнаружили трещину в наружной панели дома.

В пятницу лицензированная организация обследует строительные конструкции, по результатам экспертизы будет принято решение о возможности заселения жильцов.

На период проведения экспертизы из подъезда, где произошел взрыв газа, расселены 25 человек, в том числе шесть детей. Все они будут временно проживать у родственников и знакомых.

Подъезд обесточен, подача газа перекрыта. Полицейские организовали круглосуточное дежурство у дома. На месте происшествия продолжает работать оперативная группа МЧС.

В пятницу также управляющая компания проводит работы по восстановлению системы электро- и теплоснабжения в квартире, где произошел пожар, и в подъезде.

Между тем специалисты "Екатеринбурггаза" ставят под сомнение версию о том, что возгорание произошло из-за взрыва бытового газа, так как ситуация не типична для взрыва газа.

"Очаг возгорания находился в жилой комнате, а не на кухне, где установлена газовая варочная поверхность. Кухонная мебель не повреждена. Варочная поверхность от огня не пострадала, находилась в работоспособном состоянии, краники были отключены. Внутридомовой газопровод без деформаций и повреждений. Запаха газа опрошенные соседи по дому не чувствовали. Был сильный запах гари и оплавившегося пластика", - поясняется в сообщении "Екатеринбурггаза".

Отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования в данной квартире проводилось в регламентные сроки - в сентябре 2016 года.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел вечером в четверг в квартире пятого этажа пятиэтажного дома на улице Верстовая. В результате 32-летний хозяин квартиры получил ожоги третьей степени и был доставлен в больницу. По предварительным данным, несущая стена дома имеет повреждения.

Пострадавший хозяин квартиры жил вместе с супругой и ребенком, которые во время происшествия гуляли. Соседи охарактеризовали семью положительно.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом).

По данным следствия, рассматриваются различные версии, по одной из них, противоправные действия мог совершить сам хозяин квартиры из-за бытового конфликта. Будет рассмотрен вопрос о проведении в отношении мужчины судебной психиатрической экспертизы.