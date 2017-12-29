|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.12.17 10:13
Спасатели доставляют продовольствие на острова Псковского озера, отрезанные ледоставом
"В холодный период жители островов оказываются буквально отрезанными от большой земли. Если в теплое время года передвижение возможно на пароме или лодках, то во время ледостава передвигаться по озеру нельзя и опасно", - говорится в сообщении.
Аварийно-спасательная служба Псковской области по заявкам от местных властей осуществляет регулярные выезды на острова на катерах и судах на воздушной подушке.
"На таком транспорте осуществляется доставка продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости, корреспонденции и пенсий. Также нередко спасатели доставляют на удаленные территории врачей и других специалистов, либо забирают с островов больных людей, которым требуется профессиональная медицинская помощь", - отмечает пресс-служба.
Обычно жителям островов спасатели доставляют сахар, муку, лук, мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия, консервы, фрукты и др.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket