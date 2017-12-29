Спасатели доставляют продовольствие на острова Псковского озера, отрезанные ледоставом

29.12.17 10:13

© РИА Новости. Вячеслав Бобков

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Спасатели доставляют продовольствие на острова Колпино, Каменка, Залита и Белов в Псковском озере, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В холодный период жители островов оказываются буквально отрезанными от большой земли. Если в теплое время года передвижение возможно на пароме или лодках, то во время ледостава передвигаться по озеру нельзя и опасно", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательная служба Псковской области по заявкам от местных властей осуществляет регулярные выезды на острова на катерах и судах на воздушной подушке.

"На таком транспорте осуществляется доставка продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости, корреспонденции и пенсий. Также нередко спасатели доставляют на удаленные территории врачей и других специалистов, либо забирают с островов больных людей, которым требуется профессиональная медицинская помощь", - отмечает пресс-служба.

Обычно жителям островов спасатели доставляют сахар, муку, лук, мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия, консервы, фрукты и др.