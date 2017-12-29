В 2018 году корабли Черноморского флота выполнят походы в океанскую и дальнюю морскую зоны

29.12.17 10:19

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Командующий Черноморским флотом (ЧФ) адмирал Александр Витко поздравил черноморцев, крымчан и севастопольцев с наступающим Новым годом, сообщил в пятницу "Интерфаксу-АВН" представитель ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

"В 2018 году нам предстоят походы в океанскую и дальнюю морскую зоны, подготовка экипажей для новых кораблей, совершенствование сухопутной и авиационной составляющих сил флота", - говорится в тексте поздравления.

Говоря про уходящий 2017 год, командующий отметил, что "для всех нас 2017 год стал действительно прорывным, мы на практике показали, что Черноморский флот способен непрерывно и эффективно выполнять боевые задачи в Средиземном море, мы прошли серьезную инспекторскую проверку, которая подтвердила готовность сил решать весь спектр задач по предназначению".

"По итогам прошедшего года экипажи надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов Черноморского флота по общей наплаванности превзошли другие флоты", - напомнил он.