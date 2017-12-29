Авиакомпания "Ямал" в феврале откроет пять новых рейсов из Челябинска

29.12.17 10:34

© РИА Новости. Олег Золото

29 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" в феврале 2018 года откроет 5 новых субсидируемых рейсов из Челябинска, говорится в сообщении на сайте международного аэропорта "Челябинск".

В частности, авиаперевозчик запускает маршруты Челябинск - Самара - Краснодар, Челябинск - Ростов-на-Дону - Минеральные Воды, Тюмень - Челябинск - Астана, Тюмень - Челябинск - Волгоград и Челябинск - Горно-Алтайск - Красноярск.

На сайте Законодательного собрания Челябинской области сообщается, что принятые в октябре поправки в региональный закон "О содействии развитию туризма" предусматривают возможность предоставлять субсидии из бюджета области за организацию авиарейсов на приоритетных региональных и международных направлениях.

В бюджете Челябинской области на эти цели предусмотрено 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил авиакомпании "Ямал" стать базовым региональным перевозчиком. При этом он отмечал, что область готова решать вопрос компенсации из бюджета выпадающих доходов компании на приоритетных началах с регионами, куда будут осуществляться рейсы.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" создано в апреле 1997 года, является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. Воздушный парк авиакомпании состоит из восьми А-320, двух A-321, четырех Boeing-737, десяти CRJ-200LR, десять Sukhoi SuperJet 100, двух L-410 и одного Challenger-850.