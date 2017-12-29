Поклонногорский путепровод за 3 млрд руб. открылся в Санкт-Петербурге

29.12.17 10:46

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Путепровод в створе Поклонногорской улицы открылся в пятницу в Петербурге, передал корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии.

Общая стоимость сооружения объекта с учетом выкупа 11 участков под него составила 3,1 млрд рублей, запуск движения автотранспорта по путепроводу запланирован на 11:00. Новый путепровод должен исключить транспортную зависимость северных районов города от существующего железнодорожного переезда, который отличается большой загруженностью. В частности, через него регулярно курсирует высокоскоростной поезд "Аллегро" и другие поезда выборгского направления.

Кроме того, развязка должна разгрузить транспортный поток через железнодорожный переезд в створе Скобелевского проспекта и обеспечить дополнительную связь Выборгского и Приморского районов города.