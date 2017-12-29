Власти саратовского Балаково продали школьное футбольное поле под коттеджную застройку

29.12.17 10:52

© РИА Новости. Владимир Федоренко

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура города Балаково Саратовской области требует вернуть муниципалитету школьное футбольное поле, незаконное проданное под строительство коттеджа, сообщается на сайте надзорного органа в пятницу.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2015 году комитет по распоряжению муниципальной собственностью заключил договор купли-продажи здания хозназначения площадью 118,9 кв.м "для осуществления коттеджной застройки".

При этом земельный участок под хозпостройкой был сформирован путем раздела другого большого участка, на котором находилось школьное футбольное поле, говорится в сообщении.

Позже собственник постройки выкупил земельный участок по цене 15% его кадастровой стоимости, однако его площадь в 57 раз превысила площадь приобретенной постройки, отмечается в пресс-релизе.

Прокуратура города обратилась в суд, чтобы вернуть земельный участок муниципалитету, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).