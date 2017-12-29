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29.12.17 10:52
Власти саратовского Балаково продали школьное футбольное поле под коттеджную застройку
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2015 году комитет по распоряжению муниципальной собственностью заключил договор купли-продажи здания хозназначения площадью 118,9 кв.м "для осуществления коттеджной застройки".
При этом земельный участок под хозпостройкой был сформирован путем раздела другого большого участка, на котором находилось школьное футбольное поле, говорится в сообщении.
Позже собственник постройки выкупил земельный участок по цене 15% его кадастровой стоимости, однако его площадь в 57 раз превысила площадь приобретенной постройки, отмечается в пресс-релизе.
Прокуратура города обратилась в суд, чтобы вернуть земельный участок муниципалитету, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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