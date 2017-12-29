Оставшимся без квартир после обрушения дома жителям ивановского Юрьевца купят жилье

29.12.17 10:53

© РИА Новости. Алексей Филиппов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Юрьевецкому муниципальному району будет выделена субсидия из бюджета Ивановской области на приобретение жилья семьям, утратившим квартиры и имущество в результате обрушения части их дома в Юрьевце, сообщает пресс-служба облправительства.

Это решение озвучил глава региона Станислав Воскресенский в четверг, на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На заседании было подчеркнуто, что первый транш муниципалитет должен получить в первые рабочие дни 2018 года.

"Глава Юрьевецкого района Юрий Тимошенко на заседании сообщил, что 25 жителей дома сейчас живут в общежитии агропромышленного колледжа и обеспечены всем необходимым. Еще 46 человек пока разместились у родственников", - отмечает пресс-служба.

В Юрьевце продолжает работу комиссия по обследованию дома. С людьми в индивидуальном порядке прорабатываются возможные варианты для обеспечения их жильем. Часть жителей выразила готовность переехать в другие населенные пункты, но большинство намерено остаться в родном городе.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации района, из бюджета района пострадавшим выплачена компенсация в связи с утратой имущества в размере 10 тыс. рублей каждому, из резервного фонда правительства Ивановской области перечислено по 30 тыс. рублей на каждого.