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29.12.17 11:04

АвтоВАЗ уйдет на новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января

© РИА Новости. Игорь Агеенко
29 декабря. Interfax-Russia.ru - ПАО "АвтоВАЗ" приостановит работу с 30 декабря на период новогодних праздников - по 8 января 2018 года включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

"Как и вся страна, "АвтоВАЗ" уходит на новогодние каникулы 30 декабря и возобновит работу 9 января 2018 года", - сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что в текущем году "АвтоВАЗ" останавливал конвейер на период новогодних каникул до 9 января, на недельный корпоративный отпуск со 2 по 8 мая (с учетом выходных и праздничных дней конвейер не работал с 29 апреля до 9 мая включительно), а также на летний корпоративный отпуск с 24 июля по 13 августа.

Сообщалось также, что приказом по компании о работе в декабре были введены дни простоя на всех трех линиях конвейера: для работников СКП (сборочно-кузовного производства) - с 22 по 31 декабря, для работников СКП Kalina - с 28 по 31 декабря, для работников ПАП B0 (производства автомобилей на платформе B0) - с 19 по 31 декабря. Для работников ПАП B0, занятых на выпуске кузовов L52 (Oran) для завода Renault в Оране (Алжир) простой был введен с 23 по 31 декабря.

"АвтоВАЗ" производит в СКП автомобили Lada Priora и Lada 4X4, в СКП Kalina - Lada Kalina, Lada Granta и автомобили бренда Datsun, на ПАП B0 - Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan: Renault Logan, Renault Stepway, Nissan Almera.

С 20 февраля 2017 года "АвтоВАЗ" работает в режиме 5-дневной рабочей недели после 4 месяцев работы по сокращенному графику.



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