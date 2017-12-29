Необходимость сотрудничества: Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по Сирии
  
ЧП в Санкт-Петербурге: в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" пострадало 14 человек
   
Опасный кондитер: экс-владелец "Меньшевика" застрелил охранника из-за проблем с бизнесом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
29.12.17 11:15

Туман затруднил работу татарстанских аэропортов

© РИА Новости. Григорий Сысоев
29 декабря. Interfax-Russia.ru - Три самолета, следовавшие в аэропорт "Бегишево" (Нижнекамск) и "Бугульма", из-за непогоды совершили посадку в международном аэропорту Казани.

Пресс-секретарь ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" в пятницу, что вечером в четверг в связи с введением режима ограниченной видимости в аэропортах "Бегишево" и "Бугульма" по решению экипажей самолеты произвели посадку в международном аэропорту "Казань".

Он уточнил, что самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", Победа" и "ЮВТ Аэро" следовали из московских аэропортов "Внуково" и "Шереметьево", а также один рейс - из Ноябрьска.

По словам А.Родыгина, пассажиры позже были доставлены в пункты назначения автобусами.

Кроме того, в Нижнекамск из Казани вылетел "Боинг", которые перевез к месту назначения еще часть пассажиров. Остальные покинули аэропорт "Казань" самостоятельно.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Казани сообщили агентству, что в пятницу из-за тумана задерживается лишь один рейс малой авиации из Оренбурга. Борт должен был прибыть в столицу Татарстана в 8:00 мск, теперь его посадка запланирована на 11:30.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.12.17 12:56
Суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство
.
  29.12.17 11:55
Экс-глава Росграницы признан виновным по делу о мошенничестве
.
  29.12.17 11:44
Уголовное дело возбуждено по факту наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы
.
  29.12.17 09:39
Станция метро "Ховрино" откроется для пассажиров в ближайшие дни
.
  29.12.17 09:35
Центральные улицы Москвы закроют для автомобилей до 3 января
.
  29.12.17 09:33
Все городские службы будут работать в усиленном режиме до 9 января
.
  28.12.17 16:04
Деды Морозы пройдут парадом по центру Москвы
.
  28.12.17 15:19
Нулевая температура ожидается в столице в новогоднюю ночь
.
  28.12.17 14:39
Следствие предъявит обвинение в убийстве бывшему совладельцу фабрики "Меньшевик"
.
  28.12.17 13:30
"Большая кольцевая линия" появится в метро, название выбрали москвичи


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket