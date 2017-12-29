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29.12.17 11:15
Туман затруднил работу татарстанских аэропортов
Пресс-секретарь ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" в пятницу, что вечером в четверг в связи с введением режима ограниченной видимости в аэропортах "Бегишево" и "Бугульма" по решению экипажей самолеты произвели посадку в международном аэропорту "Казань".
Он уточнил, что самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", Победа" и "ЮВТ Аэро" следовали из московских аэропортов "Внуково" и "Шереметьево", а также один рейс - из Ноябрьска.
По словам А.Родыгина, пассажиры позже были доставлены в пункты назначения автобусами.
Кроме того, в Нижнекамск из Казани вылетел "Боинг", которые перевез к месту назначения еще часть пассажиров. Остальные покинули аэропорт "Казань" самостоятельно.
В свою очередь в пресс-службе аэропорта Казани сообщили агентству, что в пятницу из-за тумана задерживается лишь один рейс малой авиации из Оренбурга. Борт должен был прибыть в столицу Татарстана в 8:00 мск, теперь его посадка запланирована на 11:30.
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