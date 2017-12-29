Туман затруднил работу татарстанских аэропортов

29.12.17 11:15

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Три самолета, следовавшие в аэропорт "Бегишево" (Нижнекамск) и "Бугульма", из-за непогоды совершили посадку в международном аэропорту Казани.

Пресс-секретарь ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" в пятницу, что вечером в четверг в связи с введением режима ограниченной видимости в аэропортах "Бегишево" и "Бугульма" по решению экипажей самолеты произвели посадку в международном аэропорту "Казань".

Он уточнил, что самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", Победа" и "ЮВТ Аэро" следовали из московских аэропортов "Внуково" и "Шереметьево", а также один рейс - из Ноябрьска.

По словам А.Родыгина, пассажиры позже были доставлены в пункты назначения автобусами.

Кроме того, в Нижнекамск из Казани вылетел "Боинг", которые перевез к месту назначения еще часть пассажиров. Остальные покинули аэропорт "Казань" самостоятельно.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Казани сообщили агентству, что в пятницу из-за тумана задерживается лишь один рейс малой авиации из Оренбурга. Борт должен был прибыть в столицу Татарстана в 8:00 мск, теперь его посадка запланирована на 11:30.