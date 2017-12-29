Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Ставрополье

29.12.17 11:23

© РИА Новости. Владимир Смирнов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Пассажирская "Газель" столкнулась вечером в четверг с автобусом рядом с городом Лермонтовым (Ставропольский край), есть раненые, сообщили "Интерфаксу" в управлении ГИБДД по региону.

"Около 20:00 на автодороге Лермонтов-Черкесск пассажирская "Газель" при повороте не предоставила преимущество автобусу "Исузу", который принадлежит предприятию и перевозил 17 его сотрудников", - сказала представитель управления ГИБДД Юлия Куземская.

По ее словам, на место ДТП прибыли две кареты скорой помощи, в больницу доставили шесть пострадавших - водителя "Газели" и пятерых пассажиров автобуса. "Из них госпитализирован один человек", - добавила она.

По уточнённым данным, госпитализированный - пассажир автобуса. "У него подозрение на перелом ключицы", - пояснила Ю.Куземская.