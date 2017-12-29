Очистные сооружения стоимостью 1,7 млрд руб. введены в Магадане

29.12.17 11:46

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Новые сооружения биологической очистки сточных вод введены в эксплуатацию в Магадане, сообщает управление информационной политики регионального правительства.

Стоимость проекта составила 1,7 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей было выделено из федерального бюджета, остальные средства - из областной казны.

"Запуск очистных сооружений позволит полностью прекратить сброс сточных вод в бухту Гертнера. Сброс сточных ввод в бухту Нагаева мы прекратили несколько лет назад, теперь вся прилегающая к Магадану акватория Охотского моря будет чистой, стоки не будут вредить окружающей среде. Это знаковое для нас событие, которое стало итогом долгой работы многих людей и организаций", - приводятся в сообщении слова губернатора Магаданской области Владимира Печеного.

Он добавил, что очистные сооружения - дорогостоящий и технологически сложный комплекс, строительство которого шло 9 лет. Объекты такого уровня сложности в Магаданской области до этого не строились.

Комплекс очистных сооружений включает в себя здание решёток, аэротенки, илоуплотнители, воздуходувную и иловую насосную станцию, отстойники, аварийно-иловые площадки, цех механического обезвоживания осадка. Сточные воды будут проходить многоуровневую очистку.