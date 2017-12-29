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29.12.17 11:55

Экс-глава Росграницы признан виновным по делу о мошенничестве

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
29 декабря. Interfax-Russia.ru - Мещанский суд Москвы выносит обвинительный приговор по делу о мошенничестве бывшего главы Росграницы Дмитрия Безделова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

" Суд установил, что Д.Безделов совершил мошенничество, используя служебное положение", - сказала судья.

Ранее представитель гособвинения в ходе судебных прений попросил суд приговорить Д.Безделова к 10 годам лишения свободы.

По версии следствия, Д.Безделов, обвиняемый по ч. 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 3 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных на обустройство пунктов пропуска через госграницу РФ, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

Кроме того, следствие полагает, что Д.Безделов привлёк к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций, считает следствие.

В период с сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества, подсчитали следователи, были похищены и легализованы бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 млн рублей.

На скамье подсудимых по делу в отношении предполагаемых пособников: Б.Хайтович, экс-руководитель ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Сергей Сазонов, его заместитель Сергей Козленков, директор ЗАО "Ценный совет" Евгений Чайка, бывший директор ЗАО "Терминал" Зураб Катамадзе, предприниматель Николай Афиногенов, а также Александр Казарцев, который частично признал свою вину. Остальные фигуранты заявляли о своей непричастности к инкриминируемым им преступлениям.

Еще двое фигурантов "дела Росграницы" осуждены к длительным срокам лишения свободы. О.Сенкевич скрылся от суда и в настоящее время находится в федеральном розыске.

Д.Безделов в декабре 2013 года был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2014 года - в международный розыск. В октябре 2014 года он был задержан на территории Италии. Через месяц Генпрокуратура России направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в марте 2016 года. 5 апреля того же года экс-чиновник был экстрадирован в РФ.



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