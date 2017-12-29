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Туляков в новогоднюю ночь ждут интерактивные игры, футбол с метлами и катание на собачьих упряжках

© РИА Новости. Константин Чалабов
29 декабря. Interfax-Russia.ru - Для жителей Тулы и гостей города подготовлена большая праздничная программа, в новогоднюю ночь основные торжества пройдут у главной елки на центральной площади возле кремля, сообщила пресс-служба областного правительства.

В этом году площадь Ленина украшена совершенно по-новому: при входе установлена праздничная арка, аллея световых деревьев, многочисленные фотозоны для взрослых и детей. Главная елка расположена в центре площади, помимо огней она украшена новыми игрушками - тульскими брендами.

В новогоднюю ночь на главной площади пройдет интерактивно-развлекательная программа "Тульская зима" - новогодние игры с аниматорами. Здесь же будет работать дискотека с тульскими исполнителями и ди-джеями. Запланирована трансляция новогоднего огонька.

На большом экране пройдет трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. С последним ударом курантов залпы фейерверка ознаменуют начало нового, 2018 года.

Помимо праздничной программы на площади будет организовано несколько интерактивных зон: Губернский каток, "Караоке клуб" с новогодними песнями.

Несколько команд на глазах туляков превратят ледяные глыбы в скульптуры, а клуб "Витязь" представит традиционные зимние русские забавы: бой новогодними мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами. На площади можно будет прокатиться на собачьих упряжках.

Согреться тулякам и гостям города в новогоднюю ночь помогут горячий чай из самовара на дровах с тульскими пряниками, белевской пастилой и пирожками, а также безалкогольный глинтвейн, карамельные яблочки, большая блинница на дровах. Будут представлены блюда национальной кухни.

Также участников праздника ждут хоровод вокруг елки, предсказания-пожелания, конкурс загадок и стихотворений, посвященных зиме и Новому году, и многое другое.

В рамках праздничной программы состоятся выступления российских групп "Комбинация" и "Рефлекс".

В пресс-службе уточнили, что в новогоднюю ночь городской транспорт будет работать до 4:15.

Новогодние мероприятия также запланированы во всех муниципальных образованиях области.



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