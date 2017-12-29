Сообщения о минировании томских торговых центров поступают из-за рубежа

29.12.17 12:37

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Количество якобы заминированных торговых центров в Томске увеличилось до шести, сообщает пресс-служба обладминистрации в пятницу.

"Сегодня вновь повторилась атака телефонного терроризма, в шесть торговых центров поступили звонки о "минировании". По информации спецслужб, звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом", - говорится в пресс-релизе.

Вице-губернатор Томской области Игорь Толстоносов отметил, что управления ФСБ и МВД взяли ситуацию под контроль, проводят детальное обследование помещений.

Ранее сообщалось, что в Томске в связи с сообщениями о минировании эвакуировали четыре торговых центра. Также поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании обладминистрации.