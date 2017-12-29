Суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство

29.12.17 12:56

© РИА Новости. Андрей Старостин

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы в пятницу приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова к девяти и восьми годам колонии соответственно за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей.

"Признать Браудера виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Признать Черкасова виновным в инкриминируемом им преступлении и назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей", - огласил приговор судья Дмитрий Гордеев.

Суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления ФНС по Москве, взыскав солидарно с У.Браудера и И.Черкасова 4,2 млрд рублей.

После оглашения приговора адвокаты заявили, что обжалуют его в Мосгорсуде.

Известно также, что Генпрокуратура намерена добиться экстрадиции У.Браудера в Россию.

"Генпрокуратура не прекращала и не прекращает добиваться экстрадиции в Россию Браудера. В Интерпол направлено обращение о задержании Браудера и экстрадиции его в РФ", - сказал в пятницу прокурор Михаил Резниченко.

Он отметил, что с учетом изложенных надзорным ведомством новых обстоятельства Интерпол, который ранее отказывал в розыске У.Браудера, согласился "вернуться к этому вопросу и заново рассмотреть обращение об экстрадиции".