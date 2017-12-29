В Иркутске проверяют аэропорт после анонимного звонка

29.12.17 12:44

© РИА Новости. Егор Алеев

29 декабря. Interfax-Russia.ru - В Иркутске проверяют анонимный звонок о якобы минировании местного аэропорта, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Неизвестные злоумышленники сообщили правоохранительным органам о том, что аэропорт в Иркутске якобы заминирован. Сейчас эта информация проверяется, на месте работают соответствующие службы, в аэропорту усилены меры безопасности", - сказал источник.

В пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте МВД РФ агентству сообщили, что эвакуация аэропорта не проводилась.

"Сегодня ни в аэропорту, ни на вокзале Иркутска, ни на других транспортных объектов эвакуации людей не проводилось", - сказала начальник пресс-службы Раиса Силина.