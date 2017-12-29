Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в ХМАО

29.12.17 12:51

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Столкновение легковушки и грузовика произошло на автодороге "Сургут-Когалым" в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), есть погибшие, сообщается на сайте регионального управления МВД.

"По предварительным данным, днем 29 декабря произошло ДТП с участием автомобиля "Митсубиши" и грузовой машины. В настоящее время известно о трех погибших", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства автоаварии.