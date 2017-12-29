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29.12.17 13:03
Более 200 спортсменов станут участниками российского легкоатлетического турнира в Екатеринбурге
Участниками турнира станут более 200 спортсменов из 40 городов страны.
"Ожидается приезд олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Ивана Ухова, чемпиона мира 2017 года по прыжкам в высоту Данила Лысенко, неоднократного чемпиона России Игоря Образцова, многократной чемпионки и рекордсменки России Кристины Сивковой, чемпиона Европы по прыжкам в высоту Сергея Мудрова", - говорится в сообщении.
На турнире будет разыграно 12 комплектов медалей. Награды вручат за лучшие результаты в беге на дистанциях - 60 метров и 60 метров с барьерами, 300, 500 и 1 тыс. метров.
Также женщины будут соревноваться на дистанции 2 тыс. метров, мужчины - 3 тыс. метров, а также в прыжках в высоту.
Отмечается, что турнир посетят главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Андрей Сильнов.
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