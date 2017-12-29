Бывший мэр Майкопа возглавил правительство Адыгеи

29.12.17 13:14

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Государственного Совета-Хасэ Адыгеи в пятницу на внеочередном заседании согласовали назначение руководителем кабинета министров республики Александра Наролина, ранее работавшего мэром Майкопа, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Решение законодателей по кандидатуре нового премьера принято единогласно.

"Александр Наролин отработал пять лет в должности главы администрации Майкопа. Задачи, которые были поставлены перед ним по эффективности освоения средств, по развитию города, были выполнены. Мэрия отработала стабильно и надежно", - сказал на заседании глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

45-летний А.Наролин был главой администрации Майкопа с 2013 года. Неделей ранее его назначили исполняющим обязанности премьер-министра Адыгеи. По законодательству республики, утверждать в должности главу правительства должен парламент региона.

Также на этом заседании депутаты одобрили назначение двух заместителей руководителя кабинета министров. Ими стали Вячеслав Сапиев и Наталья Широкова.

А.Наролин родился 27 июня 1972 года. Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт и Кубанский аграрный университет. В 2003-2004 гг. - заместитель директора по финансам ФГУП научно-производственного объединения "Микроген" Минздрава РФ в городе Белореченске (Краснодарский край). С 2004 по 2008 годы - начальник отдела межрайонной инспекции министерства РФ по налогам и сборам N1 по Адыгее. Затем был заместителем начальника межрайонной инспекции N1, затем - начальником межрайонной инспекции N3.