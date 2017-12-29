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29.12.17 13:07
Мокрый снег и плюсовая температура ждут петербуржцев на Новый год
На выходных в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. В субботу в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, днем на западе области и городе - преимущественно в виде дождя.
В Петербурге в субботу ожидается ветер - ночью южный, юго-западный умеренный, днем слабый. Температура воздуха от нуля до плюс 2 градусов в течение суток. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем - слабо повышаться.
31 декабря в северной столице облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью от нуля до минус 2 градусов, днем от минус 1 до плюс 1 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем - слабо понижаться.
В канун Нового года на западе Ленинградской области местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южных направлений слабый до умеренного. Местами сохранится гололедица.
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