Меценаты получили награды Тульской области

29.12.17 13:13

Фото сайта правительства Тульской области

29 декабря. ИНЕРФАКС-ЦЕНТР - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин впервые вручил региональные награды за вклад в решение насущных социальных вопросов, милосердие и активное участие в развитии региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"На тульской земле сильны традиции благотворительности - им уже более трех веков. В разные времена купцы Тульской губернии создавали здесь больницы для бедных, детские приюты. Купец Дмитрий Яковлевич Ваныкин построил на свои средства тульскую городскую больницу. Александр Степанович Баташев пожертвовал семнадцать домов под больницы, храмы и ночлежные дома", - отметил губернатор.

Глава региона особо отметил помощь благотворителей детям-сиротам, воспитанникам школ-интернатов, престарелым людям и людям с ограниченными возможностями, важность и востребованность волонтерской помощи.

"Благодаря вашей поддержке создаются дополнительные места в детских садах, ремонтируются образовательные и медицинские учреждения, реализуются социальные программы, проекты в сфере здравоохранения, строятся новые спортивные объекты, проводятся патриотические мероприятия, ведётся работа по благоустройству и восстановлению культурных и исторических памятников, монастырей, мемориалов", - подчеркнул А.Дюмин.

На церемонии благотворителям вручены медали "Меценат Тульской области", "За милосердие" и благодарственные письма губернатора.