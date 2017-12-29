В Калининграде заработает третейский суд

29.12.17 13:19

Фото сайта правительства Калининградской области

29 декабря. Interfax-Russia.ru - В Калининграде будет создано Западное отделение Института современного арбитража, сообщила пресс-служба губернатора.

Соответствующее соглашение было подписано между правительством Калининградской области и Институтом современного арбитража. Деятельность его Западного отделения будет направлена на повышение инвестиционной привлекательности Калининградской области, формируя региону имидж места ведения высокоэффективной предпринимательской деятельности и разрешения экономических споров.

Организация будет администрировать как внутренние споры между российскими физическими и юридическими лицами, так и дела, сторонами которых выступают контрагенты из Прибалтики и других стран Европы.

Как заявил губернатор Антон Алиханов, "это одно из существенных положений, на которые обращают внимание иностранные инвесторы - иметь на территории региона возможность обратиться в третейский суд".

"Как инвесторы, так и любые другие юридические лица при заключении договора смогут оговаривать, что в случае спорных ситуаций они будут не на общих условиях выяснять отношения, а с привлечением независимых авторитетных российских и зарубежных судей и экспертов. Безусловно, это значительно повышает инвестиционную привлекательность региона", - цитируют слова А.Алиханова.

В свою очередь генеральный директор Института современного арбитража Андрей Горленко уточнил, что вынесенные в третейском суде решения возможно привести в исполнение в 157 странах мира на основании международного соглашения Нью-Йоркской конвенции. По его словам, последнее десятилетие аналогичные площадки активно развиваются в Европе и Азии и, с учетом географического положения, Калининградская область может стать популярным местом арбитража.

"Повышение привлекательности российского арбитража для резидентов страны и для иностранных компаний мы считаем одной из наших приоритетных задач. Мы уверены, что Западное отделение станет особенно востребованным и будет служить на благо развития Калининградской области", - рассказал А. Горленко.