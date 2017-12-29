Карантин по бруцеллезу введен на на двух товарных фермах в Краснодарском крае

29.12.17 13:35

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Карантин по бруцеллезу коров введен на двух товарных фермах АО "Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева".

Согласно приказу государственного управления ветеринарии Краснодарского края, карантин введен 28 декабря на товарных фермах N2 и N 3 предприятия "Лабинское", расположенного в Лабинском районе Краснодарского края.

Краевое ведомство приказало утвердить перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территории этих ферм, а также утвердить план мероприятий по оздоровлению животных.

"Агрокомплекс" принадлежит семье министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. В частности, его отец Николай Ткачев ранее возглавлял совет директоров АО "Фирма "Агрокомплекс". В 2014 году Н.Ткачев скончался, а в марте 2015 года компания была переименована в АО "Фирма "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева".

В его состав входит более 60 предприятий различного профиля: птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства, растениеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России. Ее земельный банк составляет 557 тыс. га пашни и 1,28 тыс. га садов.

Чистая прибыль АО в прошлом году составила 2,9 млрд рублей, выручка - 44,8 млрд рублей.

Бруцеллез - инфекционная болезнь домашних животных, которая передается человеку через мясо-молочные продукты и вызывает поражение нервной, сердечно-сосудистой системы и костно-суставного аппарата.

По данным ведомства, зооантропонозные инфекции возникают из-за отсутствия должного контроля за перемещением и регистрацией поголовья скота, несвоевременной сдачей больных животных на убой, а также из-за ряда других причин, несоответствующих нормативным требованиям.