Сообщения о минировании нескольких объектов в Омске оказались ложными

29.12.17 14:27

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29 декабря. Interfax-Russia.ru - Полиция в Омске завершила проверку ряда объектов после анонимных звонков об их минировании, угрозы нет, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

"В результате проведенных проверочных мероприятий с участием областных управлений МВД, ФСБ и Росгвардии предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", - говорится в пресс-релизе.