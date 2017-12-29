Перинатальный центр открылся в Тамбове

29.12.17 15:41

© РИА Новости. Александр Кондратюк

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Открытие перинатального центра детской областной клинической больницы состоялось в Тамбове, в первом квартале 2018 года после получения лицензии здесь примут первых пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

"С открытием этого центра наше здравоохранение должно непросто удержать высокую планку, но и шагнуть дальше за счет развития новых технологий. Это один из лучших подарков, который сделан нашим жителям. Кроме того, в этом центре смогут оказывать медицинские услуги и консультации пациентам из других регионов", - сказал на церемонии глава региона Александр Никитин.

Он отметил, что в Тамбовской области зафиксированы самые низкие показатели младенческой смертности в стране.

Строительство перинатального центра в Тамбове началось в 2014 году. По словам А.Никитина, Тамбовская область полностью выполнила все взятые обязательства, включая подготовку специалистов, обеспечение необходимой инфраструктуры и подключение к инженерным сетям. Строительство здания велось в три смены. Администрация региона вела постоянный контроль за соблюдением графика работ.

Центр, рассчитанный на 150 коек, станет крупнейшим в регионе. На его базе будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет 2,6 млрд рублей, из которых почти 527 млн рублей - средства регионального бюджета. Для обеспечения деятельности центра закуплено свыше 2 тыс. единиц медицинского и 9,2 тыс. единиц технологического оборудования, мебели, бытовой техники и инвентаря. Для работы в перинатальном центре обучены 178 специалистов. Всего здесь будут работать 670 человек, подчеркивается в сообщении.