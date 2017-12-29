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29.12.17 15:48
Декада спорта и здоровья пройдет в Липецкой области в новогодние праздники
"В первые дни января в городах и районах Липецкой области пройдет традиционная Декада спорта и здоровья, в рамках которой состоятся разнообразные соревнования, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, хоккейные турниры. Повсеместно для посещения будут открыты стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, ледовые дворцы и другие спортивные сооружения", - говорится в сообщении.
Так, в Ельце 2 января состоится мастер-класс по дзюдо пятикратного чемпиона мира среди ветеранов Валерия Меренкова. 4 и 5 января в Липецке запланирован хоккейный турнир "Кубок Деда Мороза". 7 января во всех районах пройдет рождественская лыжная гонка.
Всего липчан ждут 1107 уличных открытых спортивных сооружений. К услугам любителей зимних видов спорта 300 хоккейных коробок, шесть лыжных баз, 394 лыжные трассы, четыре горнолыжных комплекса и 403 ледовые площадки. Они обустроены в парках, скверах, во дворах, а также при учебных заведениях.
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