ЦИК РФ зарегистрировала Жириновского кандидатом на пост президента России

29.12.17 16:32

© РИА Новости. Антон Денисов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на должность президента РФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

В.Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы государства на президентских выборах, которые пройдут в РФ в 2018 году.

Получив удостоверение кандидата в президенты, В.Жириновский, для которого эта президентская кампания уже шестая в его политической карьере, попросил ЦИК "повнимательнее посмотреть и создать равные условия ведения агитационной кампании в СМИ для всех кандидатов".

Лидер ЛДПР отметил, что его партия участвовала во всех федеральных выборах в новейшей истории, и сказал, что надеется на победу в марте 2018 года.