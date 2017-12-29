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30.12.17 10:04
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге
Как отмечает Би-би-си, в заявлении ИГ, которое приводят связанные с экстремистами информационные ресурсы, утверждение о причастности к взрыву ничем не подкреплено.
Как сообщалось, вечером 27 декабря в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По первоначальным данным, в результате пострадали 14 человек, 13 из них были госпитализированы. Позже стало известно о еще четырех пострадавших.
Следственными органами Главного следственного управления СКР по Петербургу было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Президент России Владимир Путин 28 декабря назвал произошедшее террористическим актом.
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