Комиссии по оценке ущерба от снежной бури начали работать в Хабаровском крае

30.12.17 10:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Крыши более 200 домов и социально-значимых объектов пострадали в Хабаровском крае в результате разгула снежной стихии, сообщает в субботу Главное управление МЧС по региону.

"В администрациях муниципальных образований организована работа комиссий по оценке ущерба, нанесенного стихией. Представителями комиссий проводится обход объектов, уточнение необходимых расходных материалов для выполнения ремонтных работ. По предварительным данным, из-за сильного порывистого ветра повреждена кровля на 210 объектах в двух районах края, в основном это жилые дома, социально значимые объекты", - говорится в сообщении.

Местные власти составляют заявки для приобретения расходных материалов и проведения ремонта. Поставка первой партии кровельного материала из краевого резерва уже организована в ближайшее время в Ульчский район.

Кроме того, в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России продолжает работать оперативный штаб для анализа, координации действий и принятия оперативных решений. В ежедневном режиме на заседании краевой комиссии по ЧС ведётся уточнение обстановки в районах, решаются проблемные вопросы по обеспечению условий жизнедеятельности населения, определяются задачи по ликвидации последствий циклона различными ведомствами и службами, органами власти разного уровня.

Ситуация находится на постоянном контроле, подчеркивают спасатели.