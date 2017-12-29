Участница нападения на водителя перевозившего детей автобуса арестована в Петербурге

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30 декабря. Interfax-Russia.ru - Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Зульфию Саидмуратову, обвиняемую в нападении вместе с сообщником на водителя автобуса, перевозившего детей.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, обвиняемая в хулиганстве заключена под стражу до 27 февраля.
"В постановлении суд обратил внимание следователя на необходимость передачи малолетнего ребенка Саидмуратовой на попечение родственникам, либо в соответствующее социальное учреждение, если он останется без присмотра и помощи", - говорится в сообщении.
Накануне суд арестовал ее предполагаемого сообщника Ализаде Мустафаева, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Как сообщалось, вечером 25 декабря в ходе дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана А.Мустафаев вместе с З.Саидмуратовой напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.
А.Мустафаев, по данным СКР, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер". Водитель автобуса в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.
А.Мустафаев был задержан 27 декабря, З.Саидмуратова - в ночь на 28 декабря.
Соучастники преступления дали признательные показания. В связи с нападение на водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по статье "покушение на убийство".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела.