Участница нападения на водителя перевозившего детей автобуса арестована в Петербурге

30.12.17 13:10

© РИА Новости. Андрей Старостин

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Зульфию Саидмуратову, обвиняемую в нападении вместе с сообщником на водителя автобуса, перевозившего детей.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, обвиняемая в хулиганстве заключена под стражу до 27 февраля.

"В постановлении суд обратил внимание следователя на необходимость передачи малолетнего ребенка Саидмуратовой на попечение родственникам, либо в соответствующее социальное учреждение, если он останется без присмотра и помощи", - говорится в сообщении.

Накануне суд арестовал ее предполагаемого сообщника Ализаде Мустафаева, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как сообщалось, вечером 25 декабря в ходе дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана А.Мустафаев вместе с З.Саидмуратовой напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

А.Мустафаев, по данным СКР, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер". Водитель автобуса в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

А.Мустафаев был задержан 27 декабря, З.Саидмуратова - в ночь на 28 декабря.

Соучастники преступления дали признательные показания. В связи с нападение на водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по статье "покушение на убийство".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела.