Крупнейшие торговые центры Екатеринбурга эвакуируют

30.12.17 15:23

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Посетителей трех крупнейших торговых центра Екатеринбурга - МЕГА, "Гринвич" и "Карнавал" по громкой связи просят покинуть здания по техническим причинам, сообщают очевидцы происходящего и выкладывают фото эвакуации в социальных сетях.

Объявления об эвакуации начали звучать в торговых центрах примерно в одно время - около 16:00 по местному времени.

Тем временем, в пресс-службе Управления ФСБ по Свердловской области агентству "Интерфакс" подтвердили, что эвакуацию проводят из-за появившихся сообщений о возможной угрозе терактов. Как отметили в ведомстве, ведется совместная работа с коллегами из других служб по обследованию торговых центров и дальнейшему расследованию, связанному с данными сообщениями.