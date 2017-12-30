Патриарх Кирилл не обращался с просьбой о передаче Исакия РПЦ

30.12.17 16:38

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что в обозримом будущем Исаакиевский собор, как и многие другие храмы, может стать собственностью Церкви, однако патриарх Кирилл не обращался к властям с просьбой о его передаче.

"Насколько мне известно, патриарх не подписывал просьбу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Я думаю, что это будет сделано в каком-то обозримом будущем", - заявил он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Владыка полагает, что созданный вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви информационный шум был своего рода провокацией: "В значительной степени ажиотаж вокруг этого вопроса был раздут представителями оппозиции, которые ищут темы для того, чтобы раскрутить новостные сюжеты".

"Они направлены на создание недовольства действующей властью, взаимоотношениями между Церковью и властью. И надо понимать, что такие поводы используются как раз для этого", - считает он.