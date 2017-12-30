Авария оставила без света около 4 тыс. жителей Карелии

30.12.17 17:37

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

30 декабря. Interfax-Russia.ru - В Лоухском районе Карелии без энергоснабжения остались порядка 4 тыс. жителей, сообщает ГУМЧС по Карелии в субботу.

"В 14.10 мск произошло аварийное отключение электроэнергии на территории Лоухского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве "Интефаксу" уточнили, что без энергоснабжения, по данным на 16.30 мск, остались около 4 тыс. человек.

Причина отключения устанавливается. К аварийно-восстановительным работам привлечено три бригады от "Карелэнерго", филиала МРСК Северо-Запада, общей численностью девять человек и три единицы техники.

Кроме того, под отключение попали населенные пункты, которые находятся в зоне ответственности "Прионежской сетевой компании".