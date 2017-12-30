Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге, он передан в СКР

30.12.17 18:10

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Организатор и исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете Петербурга задержан в субботу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "подозреваемый передан в Следственный комитет Российской Федерации для проведения дальнейших следственных действий".

Других подробностей в сообщении ФСБ не приводится.

Вечером в среду в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тем временем, в четверг президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. "Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт", сказал он на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

После этого в СКР заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Петербурге, включая террористический акт.