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31.12.17 10:01

Два автомобиля и автобус столкнулись на трассе в Красноярском крае

© РИА Новости. Игорь Онучин
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Уярском районе Красноярского края, где в ночь на воскресенье столкнулись два автомобиля и междугородний автобус, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, на 944-ом километре автодороги Р-255 "Сибирь" 32-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с автомобилем "Ниссан". После удара машину отбросило в сторону рейсового автобуса, который двигался из Красноярска, с которым также произошло столкновение.

В результате аварии водитель "Мерседеса" погиб, три его пассажира, двое из которых дети 2012 и 2015 годов рождения, получили травмы. Как установили полицейские, дети перевозились с помощью детских удерживающих устройств. Также в ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля "Ниссан".

В момент аварии в салоне автобуса находилось 33 пассажира, они не пострадали.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.



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