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31.12.17 10:01
Два автомобиля и автобус столкнулись на трассе в Красноярском крае
По предварительным данным, на 944-ом километре автодороги Р-255 "Сибирь" 32-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с автомобилем "Ниссан". После удара машину отбросило в сторону рейсового автобуса, который двигался из Красноярска, с которым также произошло столкновение.
В результате аварии водитель "Мерседеса" погиб, три его пассажира, двое из которых дети 2012 и 2015 годов рождения, получили травмы. Как установили полицейские, дети перевозились с помощью детских удерживающих устройств. Также в ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля "Ниссан".
В момент аварии в салоне автобуса находилось 33 пассажира, они не пострадали.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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