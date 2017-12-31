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31.12.17 10:05
Более 10 тыс. военнослужащих Восточного военного округа будут находиться на боевом дежурстве в новогоднюю ночь
военнослужащих, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа.
"Более шести тысяч военнослужащих округа в новогоднюю ночь будут нести службу в суточных нарядах и караулах, еще около четырёх тысяч будут выполнять задачи боевого дежурства и боевой службы. В состав дежурных смен входят военнослужащие территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения антитеррора", - отмечается в сообщении.
Помимо этого военнослужащие будут дежурить на узлах связи и пунктах управления, выполнять задачи по охране парков боевых машин, складов и арсеналов, говорится в сообщении.
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