Отряд кораблей ТОФ встретит Новый год в Тихом океане

31.12.17 10:09

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 декабря. Interfax-Russia.ru - В Тихом океане, вдали от родных берегов, встретит Новый год отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома", сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

В настоящее время "тихоокеанцы" заканчивают подготовку к праздничным мероприятиям. Проводятся заключительные смотры-конкурсы на лучшее новогоднее оформление кубриков.

"31 декабря после традиционного вечернего чая на праздничном столе моряков будут ждать русские пельмени и новогодняя елка. Экипажам будет зачитано поздравление от верховного главнокомандующего страны и телеграммы от командования ВМФ и ТОФ", - сообщает пресс-служба.

После официальной части начнется театрализованное представление с участием Деда Мороза, сказочных персонажей, символов уходящего и наступающего года. В ходе программы пройдут многочисленные викторины с вручением призов.

На кораблях действуют постоянные спутниковые каналы связи. С их помощью моряки смогут позвонить своим родственникам и поздравить их с праздником.

Отряд кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года. Основной целью похода стало демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

За время похода корабли ТОФ зашли в порты 8 государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Бангладеш, Сингапура. Они провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).