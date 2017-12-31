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31.12.17 10:14

Более 4 тыс. сотрудников Росгвардии будут дежурить в новогоднюю ночь в Москве

© РИА Новости. Георгий Зимарев
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники и военнослужащие Росгвардии в количестве свыше 4 тысяч человек будут обеспечивать правопорядок в Москве в ночь на 1 января, сообщили "Интерфаксу" в департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"В новогоднюю ночь в Москве обеспечивать безопасность граждан будут более четырёх тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что 1 и 2 января на улицах и площадях столицы будут 2,5 тысячи росгвардейцев.

Всего с 31 декабря по 8 января на территории РФ планируется задействовать свыше 37 тысяч сотрудников.

Ранее первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил журналистам, что для многих сотрудников ведомства новогодние и рождественские праздники не будут выходными днями.

"Совместно с коллегами нами отрабатываются все возможные задачи, направленные на обеспечение граждан в период новогодних праздников. Это для нас очень важная задача. Новогодних праздников у сотрудников Росгвардии не будет ни с 31 декабря на 1 января, ни с 6 на 7 января", - сказал С.Меликов.

Он призвал гуляющих с пониманием отнестись к мерам безопасности на массовых мероприятиях.

"Я очень хочу, чтобы со стороны тех, кто принимает участие в массовых мероприятиях, было правильное понимание. Многие места массовых гуляний будут оборудованы рамками для досмотра. Это сделано не для того, чтобы создать очереди, а для обеспечения безопасности", - сказал С.Меликов.

Он сообщил, что через рамки детекторов необходимо проходить, даже если около каждой из них не стоит сотрудник правоохранительных органов.

"Иногда люди удивляются, почему они должны проходить через рамку, за которой нет сотрудника. Это - технические средства, которые позволяют осуществлять досмотр на дистанции", - сказал С.Меликов.

Он отметил, что жители Москвы уже привыкли к принимаемым мерам безопасности на массовых мероприятиях.

"Немного тяжелее бывает с гостями столицы, но тоже будем вести определённую разъяснительную работу", - сказал первый замдиректора Росгвардии.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено местам проведения детских новогодних мероприятий.



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