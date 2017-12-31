Порядка 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы

31.12.17 10:21

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Почти два десятка рейсов задержано в московских аэропортах в преддверии Нового года, третьи сутки в столице сильный туман.

"Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия. Воздушные гавани аккредитованы по всепогодному классу и оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду. Тем не менее, сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

Кроме того, аэродромным службам требуется время как на обработку рулёжек и взлетно-посадочных полос, так и самолетов перед вылетом специальной жидкостью, препятствующей образованию наледи на элементах конструкций.

Тем временем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание" в московских аэропортах утром в воскресенье задержаны 18 рейсов, еще 16 отменены.

Больше всего рейсов - 10 -задержано в "Домодедово", еще по четыре рейса задержаны во "Внуково" и в "Шереметьево".

Все 16 отмененных рейсов также приходятся на "Домодедово".