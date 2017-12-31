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31.12.17 10:21
Порядка 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы
"Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия. Воздушные гавани аккредитованы по всепогодному классу и оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду. Тем не менее, сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.
Кроме того, аэродромным службам требуется время как на обработку рулёжек и взлетно-посадочных полос, так и самолетов перед вылетом специальной жидкостью, препятствующей образованию наледи на элементах конструкций.
Тем временем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание" в московских аэропортах утром в воскресенье задержаны 18 рейсов, еще 16 отменены.
Больше всего рейсов - 10 -задержано в "Домодедово", еще по четыре рейса задержаны во "Внуково" и в "Шереметьево".
Все 16 отмененных рейсов также приходятся на "Домодедово".
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