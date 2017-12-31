Информация о бомбе в аэропорту Кемерова оказалась ложной

31.12.17 11:36

© РИА Новости. Максим Блинов

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Полицейские не обнаружили взрывного устройства в аэропорту Кемерова, работа аэропорта возобновлена в обычном режиме, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе линейного УВД на транспорте.

"Взрывного устройства не обнаружено, аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В администрации аэропорта агентству уточнили, что из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве и последующими за этим эвакуацией и проверкой был задержан вылет рейса Кемерово - Москва.